نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ستقاومه الشعوب بعدما استخذى الحكام العربي

فى عنجهية ,وأستكبار, وأستكراد (الإستكراد لفظة مؤذية جداً للأكراد، وهم يسمعون الناس يتبرأون منهم لكي يثبتوا أنهم ليسوا حمقى! … وهكذا بمرور الزمن تبدل المفهوم الكُردي من مديح إلى معنى قبيح- والأستكراد هذه المره موجه لحكام العرب فى قبحه) ولِعب ُبمشاعر البشرية جمعاء , وقف نتنياهو على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها ال 72 , وفى هذه المرة فى جعبته , خلفية السنين وحاضر عربى من حكامه المطبعين وسافرى الوجه القبيح , فبدى يتفرس المستقبل الصهيونى , ونُصبِ عينيه خريطة أسرائيل الكبرى التى مازالت تخفى واجهة الكنيست الصهيونى ( من النيل الى الفرات ) وبدى شرر عينيه عنصرية الصهيونية , ودولتها الدينية وتلمودية القدس عاصمتها ,وبعد أن نفض عن الهيكل المزعوم تراب أنقاض الأقصى الميمون ,فى مخيلته صار جنون الهوس , وأنبرى يرتل آيات التلمود بعد أن لقنها له الحاخم الأكبر لبنى صهيون .

نتنياهو : لقد لاحظتم تغيير عميق فى وضع أسرائيل فى جميع أنحاء العالم -مئات الرؤساء ورؤساء الوزارات ووزارت الخارجية زاروا اسرائيل ,و بعد 70 عاماً أضحى العالم يعانق أسرائيل وأسرائيل تعانق العالم – لقد زرت 6 قارات فى العالم فتحت أفريقيا جناحيها لأسرائيل وزيارتى لأمريكا اللاتنية , لأول مره يزورها رئيس وزراء اسرائيلى بدت هى الأهم , وأنا الآن أستعد لزيارة قارة أنتاركاتيكا ,لأنى أعلم أن طائر البطريق متحمس لأقامة علاقات مع أسرائيل .

وتابع : قدمت أسرائيل معلومات استخبارية حالت دون وقوع العشرات من الهجمات الأرهابية .

فى يوليو من العام الماضى أعلنت اليونيسكوأن قبر الأنبياء فى الخليل هو موقع أنسانى للتراث العالمى الفلسطينى وهذا تاريخ مزيف .

ثَمن نتنياهو كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بأعتبار حرمان أسرائيل من حق الوجود هو معاداة للأنسانية .

من نتناياهو الى ترامب الشكر موصول على دعم أمريكا لأسرائيل فى الأمم المتحدة وعلى وصفه الصفقة النووية مع ايران انها صفقة محرجة , وأدعى أن ايران تتعهد بتدمير بلدى كل يوم , وتابع ليكيد بايران مدعياً تطور أسلحتها النووية لتدمير العالم بأثره, والصفقة معها لاتعرقل تطور ايران نحو السلاح النووى ولكنها تحتوى على الغاء للقيود المفروضة عليها كجدول زمنى وعندما يأتى الموعد ستكون ايران حره فى تخصيب اليورانيم , مما يجعل الخطر الأكبر قادم من ايران , وطالب بتصحيح الصفقة معها , وعبر الأثبر أرسل الى آية الله خمينائى ” يقول ضوء اسرائيل لن يطفىء ابداً”وأولئك الذين يهددونا بالفناء يضعون انفسهم فى موقع الخطر واِستعدىَ الشعب الأيرانى على قيادته, وتباهى بسلامِه مع الاردن ومصر مثمنا دور عبد الفتاح السيسى بالسلام مع اسرائيل , وأكد على أن وقوفه ضد ايران يلاقى صدى من بعض حكام العرب والخليج .

ركز نتنياهو على زيارتين لأسرائيل الأولى لترامب متباهياً بأنه وقف فى معبد الهيكل وعندما لامس الحجارة القديمة فهو قد لامس شغاف قلوب الأسرائيلين ملمحا للهيكل الذى يجب ان يعود بهدم الأقصى – والثانية زيارة رئيس وزاء الهند التى هى الاولى لمسؤل هندى للدولة العبرية , ملمحاً بأن الهند كانت لاتجروء فيما مضى على ذلك .

يُذكر “نتنياهو”فى هذا العام .ذكرى تاريحية لأسرائيل قبل 120 عاما عقد ” هرتزل مؤتمراًصهيونيا لتحويل تاريخنا المأساوى الى مستقبل باهر بأقامة دولة يهودية وقبل 100 عام اعلان بلفور- قُربِنا من تحقيق تلك الرؤيه بالأعتراف بوطناً يهودىاً قوميا فى ارضنا التاريخية ارض الاجداد

وقبل 70 عاما -الأمم المتحدة دفعت بتلك الرؤيه من خلال قرار يدفع الى تلك الدوله التاريخية وقبل 50 عاما قمنا بأعادة توحيد عاصمتنا القدس.

هرتزل – حلمة اصبح واقعا عدنا الى أرض الميعاد , البلدان أضحت تدرك أن أسرائيل هى دولة الابتكار أسرائيل موجوده فى عيون طفل عربى طار الى اسرائيل تجرى له عمليه تنقذ روحه كما قال نبى أسرائيل جسا .. جعلتكم نورا للأمم تأتون بالأنقاذ الى اقاصى الدنيا .. اليوم بعد 2770 سنه اضحت اسرائيل قوة متعاظمه عام جديد سعيد مع تحيات من اسرائيل .

وينتشى حكام العرب , لتهديد أمن الوطن العربى القومى , ودجل نتنياهو تشاركه حكومات فلسطين ومصر والأردن والسعودية وقطر والبحرين والكويت والأمارات والرباط وتونس و14 آذار فى لبنان ,مشاركون مطبعون لايدركون مصالح شعوبهم ولامستقبل وطنهم.

أدرك نتنياهو فى خطابه عنصريته الصهيونية ومدى تواصلة مع الأجداد وهرتزل بالذات الذى أسس للحلم وتواصل مع خيالة حتى بدى السراب طريق يسير به الى مايبغى الشيطان , حتى الى ماقبل 2770سنه, بدى التاريخ عند نتنياهو لاينام , وحكامنا العرب يغطون فى نوم عميق , لاأعتبار لهم بتاريخ ولا نبى ولا زعيم يناضل من أجل فلسطين عربية , وأن الصراع مع أسرائيل هو صراع وجود وليس صراع حدود , من هنا كانت الحملة على جمال عبد الناصر فى قبره , ذلك الزعيم الذى جسد للصراع العربى الأسرائيلى كصراع وجود من خلال فكره القومى العربى وايمانه بالوحدة العربية , لذلك كان لابد أن يغتال الرجل فى قبره , وعلى الفور أعطت حكومات مصر ودول الرجعية العربية أشارتها الخضراء , فأنطلقت مدافع عملاء الصهاينة العرب , تشوه عبدالناصر الزعيم القومى الوحدوى العربى المناضل من اجل فلسطين عربية ,أبتداء من اتفاقية السادات مع أسرائيل وقد وصلت زورتها الآن , مؤخراً ومنذ عام احتفلت الحكومة المصرية بثورة 23 يوليو ثورة ناصر فى السفارة المصرية بتل ابيب ودعى للأحتفال نتنياهو ورئيس دوله الكيان الصهيونى , فى محاولة دنيئة لأغتيال رمزية ثورة يوليو وجمال عبد الناصر , وأنتهاء بمذكرات عمرو موسى الذى فبرك الوقائع لتصب فى صالح رذائل الصهاينة والرجعية العربية ناهيك عن الفبركات وأختلاق الوقائع والأكاذيب من قنوات البترودولار الخليجيه ومافيا رجال الأعمال العرب الموالين للصهيونية لقتل جمال عبد النالصر فى قبره, فى محاولة من نتنياهو لتقطيع التواصل التاريحى النضالى للشعب العربى , ليكون فى تواصله هو مع جذورة رمزية تبين من هو صاحب الأصول والجذور ومن هم أصحاب الأصل المبتور والتاريخ المنثور .

وقف عبد الناصر حائل بين أسرائيل والأعتراف بها من جانب دول العالم الحرة , وحال بين تغلغلها فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيه , وبعد وفاته طويت حكام العرب تحت قلنسوة الحاخم الأكبر , وتمددت الدبلوماسية الأسرائيلية فى كل مكان , وهاهو نتنياهو يتباهى الآن بطائر البطريق الذى يسعى للأعتراف بأسرائيل ,فهنيئا لكم حكام العرب هذا التشبيه , فلتسرعوا الخطى قبل أن يغيم بكم نور التلمود وبركات الحاخام الأكبر لبنى أسرائيل .

نعم دجل نتنياهو لايمكن أن ينطلى على الشعوب , خاصة فيما يتعلق بالأرهاب وأسرائيل ومخابراتها من مولت كل الأرهابيين وجلبتهم للعالم العربى من كل بقاع الأرض فدمرت الشعب السورى والليبيى والعراقى واللبنانى والمصرى وهى من أغتالت كل المناضلين منتهكة حرمة الدماء وحرمة الدول التى يتم الأغتيال على أرضها ومايدعية نتنياهو من علاجه لطفل عربى أتى لتل لأبيب هو مسوخ التماثيل فكم من طفل قتلهم نتنياهو وجيشة العنصرى بدم بارد من اطفال فلسطين وشيوخه وكم أمرأة حامل بقرت بطنها بقرار من هذا النازى العتيد .

فعلى شعبنا العربى أن يفيق ويناطح البطريق فى انتاركاتيكا ويعود لسمو علاقاته فى أفريقيا وآسيا وأمريكا (اللاتينيه) ,لكنه يجب أن يتعالى على حكوماته أولا ليدركوا شفافية شعوبهم ومدى عمق جراحهم وشعورهم بالمأساة , وبأن ذاكرة الشعوب لاتشيخ , مدركين أن أسرائيل دولة عنصرية أستيطانية وأن الدولة لاتنشأ

بوعد من بلفور ولاشمشون , وأن قرار الأمم المتحده بالتقسيم كان ملعون وأن فلسطين هنا منذ نشأ الكون والدليل ( حطين ).

صراعنا مع أسرائيل صراع وجود الى نتنياهو شعبنا فى كل مكان يقول . ولن يغيره مقولة لأى حكام من العُربان , وعلى ذلك ف “اِيران” صديق لنا ولن تكون عدو بقرار ممن يحكمون دولنا , لسبب بسيط انها فى شرع نتنياهو عدو ونحن مع مقاومة أسرائيل أكبر مقاوم عنيد .

ترامب الأهوج السكير حين يقف عند حائط المبكى ويلامس الأحجار القديمة فذلك دليل على آن حائط الصهاينة هذا ماهو اِلا خيال ووهم تتحدث عنه الأشباح التى تطارد السكارى والمجانين فى كل مكان , وتطارد ترامب نفسة لكنها لن تكون اضغاث أحلام حين تدك رأسه ” بيونج يانج” شريطة أن يدعمها الشعب العربى بعد أن خانها حكامه الموالين لترامب وأسرائيل .

أسرائيل لادولة أنما نظام استيطانى ومهجرين جاءوا من كل بقاع الأرض ,وهم يحتفظون بجنسية بلادهم الأصلية واِن حققوا فى فلسطين المحتلة مايدعية نتنياهو بتقدم علمى فذلك ليس من صنع دولة العصابات الصهيونية , وانما هو موروث فى من صنعوه منتسبين لجنسيتهم الأصلية , لذلك فالتقدم العلمى لبلدان العالم العربى قد يفوق أسرائيل , شريطة تقديم كل العون والتسهيلات لعلماء العالم العربى فى كل مكان من العالم ليعودوا لأوطانهم , واِن حدث لصنعوا المعجزات وحققوا التطور العلمى الذى يفوق ماحدث فى كيان اسرائيل بمئات المرات , ومن هنا لابد من حكام تختارهم الشعوب بأرادتها وتقضى على العملاء من الحكام الذين يمالِؤن الصهاينة فى هجرة علماء العرب الى خارج دولهم .

نتنياهو يكذب ويحاول أن يتجمل فى خطابه , وحكام العرب يسيرون فى صراعهم مع بعضهم لتدمير ذواتهم ودولهم وسرقة شعوبهم , فينطلى كذب نتنياهو على العامة والخاصة , ويبدو جمالة المصطنع جلى وسط ركام الحكام العرب ونفياتهم .

سوريا تنفض الركام عنها وتحقق النصر على المؤامرة الكونية الصهيونية الخليجية التركية عليها ,أمل قد يؤرق نتنياهو , ويفضح كذبه وخيلاؤه – وأيران فى شرعة الشعب العربى جار وصديق عاونت سوريا على الصمود ,وجيشها على الخلود , وستبقى أسرائيل عدو لدود – المقاومة ستبقى فى فلسطين ولبنان ومصر والأردن وسوريا , بأمر الشعوب العربية , التى تؤكد أن صراعنا مع نتنياهو وكل الصقور الأسرائيلية صراع وجود , فلايمكن أن ينطلى على العالم الحر أن أسرائيل تريد السلام وهى تملك اسلحة الدمار النووية ومفاعلها النووى فى ديمونة شاهد على الخراب –

ولايمكن لأى عاقل أن يدرك انها تريد سلام فى منطقة الشرق الأوسط طالما يخفى الكنيست خريطة اسرائيل الكبرى من النيل للفرات .

اسرائيل الحرب والعدوان فمنذ عشرات السنين وكامب ديفيد ووادى عربة وأوسلو ,خنوع الحكومات العربية , قَابلهُ الصهاينة بالعدوان والتمدد والأستيطان وأعتبار القدس عاصمة للكيان , فلن تنطلى علينا مساحيق نتنياهو ولا اِدعائِه بالسلام , أى سلام وان تقتل الأطفال وتعتقل الألاف , وتنتهك الأعراض أيها اللعوب “نتنياهو”.

لايمكن ل “هرتزل” ولا بلفور ولاترامب ولاحكام الرجعية العربية ,أن تغير فينا أيماننا الراسخ بقضية شعبنا الفلسطينى – ولايمكن لأى شعب حر أن تنطلى عليه أكروبات نتنياهو على منبر الجمعية العامة ولامسوخه ولامساحيقه الزائفة , فقد سقط مع سبق الأصرار فى مستنقع المذهبية حين أعلن أن دولته المزعومة , دولة دينية يهوديه وهذا مخالف للأعراف الدولية والقيم الأنسانية , فكيف يقبل المجتمع الدولى أن يقف فاقد الأنسانية ليعلن ذلك من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحده؟! ,وكيف لأمينها العام أن يعلن أن حرمان أسرائيل من الحق فى الوجود ( وهى ماكانت موجوده أصلا) هو معاداة للسامية- أَما كان عليه أن يعلن والأجدر به أن يؤكد على أن أغتصاب أرض فلسطين وأهدار حق الشعب الفلسطينى فى الوجود على أرضه معاداة للأنسانية جمعاء؟!

وكيف الصمت على أتهام نتنياهو لليونيسكو بالتزيف وهى احدى منظمات المجتمع الدولى بقرارها أن الموجود من تراث بالخليل هو تراث فلسطينى انسانى؟!!ولامغزى للسكوت اِلا لأن “نتنياهو” هو بلطجى دولى تحميه الأمبرياليةالأمريكية.

بعد خطاب نتنياهو الذى طوى حكام العرب فى جيبة ,فاحت المؤامرة فى محاولة لأن تفضى الى نهايتها , هل يستكين الشعب العربى ؟!

أرى فى خطاب هذا الدموى اللعين – فرصة تاريخية لشعبنا العربى من المحيط الى الخليج لأن يعلنها لنتنياهو , مازال صراعنا مع عدونا الصهيونى صراع وجود , ليس بالقول ولا بالشعار , لكن بأن يثور , وثورة الشعب العربى فى كل بقاع الأرض وليس العربية فقط ,نار على الكيان الصهيونى , ونور أبدى على شعبنا الفلسطينى وأمتنا العربية جمعاء.