رفض امريكا التطرق لحل الدولتين يعطل اصدار بيان حول لقاء ترامب- عباس

كشفت مصادر مطلعة أن الجانب الفلسطيني رفض اقتراحًا لإصدار بيان مشترك مع الجانب الأميركي، عقب اللقاء المرتقب بين الرئيسين محمود عباس ودونالد ترامب، امس الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعدم تضمنه إشارة واضحة إلى إنهاء الاحتلال وتنفيذ حلّ الدولتين.

وقالت المصادر لصحيفة “القدس” المقدسية إن الأميركيين طلبوا أن يكون هناك بيان مشترك، عقب انتهاء اجتماع الرئيس وترامب، فكان ردّ الجانب الفلسطيني: “نحن ليس لدينا مانع، لكن يجب أن يركّز البيان على إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين”؛ فرفض الجانب الأميركي ذلك، فكان الردّ الفلسطيني: “لا داعي إذًا للبيان المشترك”.

هذا ومن المنتظر ان يلقي الرئيس الفلسطيني كلمته امام الجمعية العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

ونفت المصادر ما تردد عن تغيّرات جوهرية في خطاب الرئيس عباس، موضحة أن الخطاب سيكون متوازنًا، ولن يؤدي إلى مواجهة مع أحد، وسيركّز على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، بما فيها إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية.