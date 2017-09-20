رئيس الاركان الصهيوني يهاجم حزب الله ويعترف بمحاولة اغتيال نصر الله

اعترف غادي ايزنكوت, رئيس الأركان الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن حزب الله قد اكتسب خبرة في السنوات الماضية في القتال لا يستخف بها، مشيراً إلى أن الحزب حصل على دعم هجومي واكتسب وسائل جمع معلومات، مؤكّداً أن الحزب هو “شبه جيش مع عناصر ومركبات كثيرة للجيش”.

وأضاف ايزنكوت يقول: أن “حزب الله هو العدو الذي يقلقنا أكثر من أي عدو آخر حولنا”، لافتاً إلى أن الأمر المستجد في لبنان في السنة الماضية هو العنوان السياسي اللبناني (انتخاب سعد الحريري كرئيس للحكومة والرئيس ميشال عون).

وأكّد ايزنكوت أن العدو الذي يقلق إسرائيل في الدائرة الأولى التي تحيط بإسرائيل الآن هو حزب الله وهو على رأس تلك التهديدات، متابعاً أن “حزب الله وحماس يدركون الثمن الذي لا يحتمل الذي سيدفعونه مقابل التسلل الى مستوطنة إسرائيلية”.

وتناول رئيس الأركان الإسرائيلي الحرب الأخيرة مع لبنان، مشيراً إلى أنه “خلال الحرب الثانية نظرنا الى نصر الله كهدف للعمل وحاولنا ضربه في بداية الحرب”.

ورأى ايزنكوت أنه لا يمكن أن يضمن بألا يكون هناك تسلل إلى حدود إسرائيل والمستوطنات.

وعن المعركة الأخيرة في القلمون قال ايزنكوت “هذا الأسبوع تباهى رئيس الأركان اللبنانية بالنصر في القلمون، وقال نحن سنأتي الآن لفرض مسؤوليتنا في الجنوب”، مشيراً إلى أنه وبعد وقت قصير من اطلاق نصر الله ورجاله عند الحدود تصريحات عدائية، سافر الحريري الى الولايات المتحدة وسمع هناك طلب بفرض مسؤولية الدولة اللبنانية”.

وفي الموضوع السوري-الإيراني أوضح ايزنكوت أنه إذا ما حصل تمركز إيراني في سوريا فإن ذلك سيكون بشرى سيئة لكل المنطقة، مضيفاً “نحن أبلغنا بأننا لن نقبل بتمركز إيراني قرب إسرائيل، هذه مصلحة إسرائيلية واضحة يتم التعبير عنها ليس فقط بالكلام إنما بالأفعال أيضاً”.

رئيس الأركان اعتبر أن “إيران هي التهديد المركزي على إسرائيل في العقد الأخير”، لافتاً الى أن الطلب الإسرائيلي هو أن “تبعد القوات الإيرانية من سوريا وهذا لصالح سوريا ولاجل المصالح الأمنية الإسرائيلية والاستقرار الإقليمي”.

آيزنكوت قال إن إيران ترى نفسها قوة إقليمية عظمى، مشيراً إلى أن مواجهة تهديدها هي مهمة إسرائيل الأولى لمنع تحقيق قدرة نووية بالإضافة إلى تقليص التأثير الإيراني في المنطقة.

رئيس الأركان الإسرائيلي قال إن الطلب الفوري كان إبعاد القوات الإيرانية عن خط الحدود بين إسرائيل وسوريا واليوم لا قوات إيرانية أو قوات حزب الله قرب الحدود، محذراً “نحن أبلغنا أن من يقترب من حدود إسرائيل يعرض نفسه للخطر”.