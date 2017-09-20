 اعتقال عمال اردنيين في ايلات بعدما قام احدهم بطعن موظفة اسرائيلية لانها تعمدت ضربه في احد فنادق المدينة
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رئيس الاركان الصهيوني يهاجم حزب الله ويعترف بمحاولة اغتيال نصر الله

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