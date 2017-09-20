جزيرة كندية ساحرة وقليلة السكان تجهد لاستقطاب المستوطنين

“كيب بريتون” هي جزيرة صغيرة تقع في الجانب الشرقي من “نوفا سكوتيا” في كندا.هذه الجنة الخفية تتطلع لتتوسع أكثر رغم توفرها على كل المرافق من مطعم ومتجر بقالة لكن لا يتوفرون على أهم عنصر لذلك وهو المواطن.

هذه الجزيرة الجميلة مع الطبيعة الفريدة وبيئتها النظيفة لديها الكثير لتقدمه، فتوفُرها على كل ما يحتاجه الإنسان من ترفيه وتعليم وتطبيب إلا أن المشكل الأكبر عندهم هوتناقص عدد القاطنين فيها إذ يسكن فيها 150 ألف نسمة وهي في انخفاض مستمر.

وبسبب هذه المشكلة قام أصحاب المحلات بنشر إعلان على صفحتهم الشخصية في الفيسبوك لتلقي الطلبات ممن يريد العمل في هذه الجزيرة الجميلة حيث سيتم اعطاء أي شخص على استعداد للإنتقال إلى المدينة فدانان من الأراضي ليبني فيها بيته.

ومع ذلك فوجب التنبيه أنه لا يمكن للعمال الأجانب التقدم بطلب للحصول على وظيفة في “كيب بريتون” مادام لا يعيش في كندا بوثائقه الرسمية إلا إن كان عكس ذلك.