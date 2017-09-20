تمثال بارتفاع 8 امتار في موسكو يحمل اسم “كلاشينكوف”

كشفت الحكومة الروسية، امس الثلاثاء، عن نصب تمثال ارتفاعه 8 أمتار لميخائيل كلاشينكوف، صانع السلاح الأكثر تداولا في العالم “إيه كيه 47″، في العاصمة موسكو.

وقال فلاديمير ميدنسكي، وزير الثقافة ورئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية ، إن “كلاشينكوف، الذى توفي في 2013 عن عمر ناهز 94 عاما، هو تجسيد لأفضل العناصر في الرجل الروسي”.

وأضاف ميدنسكي، أن “الكفاءة الطبيعية غير العادية والبساطة والنزاهة والموهبة التنظيمية ساعدت كلاشينكوف في ابتكار نطاق واسع من الأسلحة لحماية وطنه والتي بينها بالطبع البندقية الهجومية كلاشينكوف العلامة الثقافية الروسية الحقيقية”.

ووجه الوزير الروسى “الشكر إلى مجلس حكومة موسكو لتأسيسه ساحة الحديقة التى تم تنصيب التمثال فيها”، مشيرا الى أن “هذا المكان الآن سيتم الإشارة إليه بسهولة على أي خريطة”.