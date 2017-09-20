امريكا تجر اذيال الخيبة وتنسحب من مدينة التنف السورية

كشف مصدر عسكري لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد الاستعداد لإغلاق قاعدتها العسكرية الموجودة في مدينة التنف السورية، وحسب المصدر إن القيادة العسكرية الأمريكية لم تحدد التاريخ الفعلي للمغادرة

وكشف المصدر المعلومة في رده على سؤال حول استعداد الولايات المتحدة الامريكية تسليم القاعدة العسكرية في مدينة التنف السورية لإحدى القوى السورية، فقال “إنهم يستعدون لذلك، لكن متى ولمن هذا غير معلوم بعد”.

يذكر أن القوات الأمريكية قد استحدثت منذ فترة قاعدة عسكرية في مدينة التنف السورية، وتستخدمها لتدريب المجموعات المسلحة المعارضة.