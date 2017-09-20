 اعتقال عمال اردنيين في ايلات بعدما قام احدهم بطعن موظفة اسرائيلية لانها تعمدت ضربه في احد فنادق المدينة

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تقوم بالتنسيق مع السفارة الأردنية في تل أبيب بمتابعة اعتقال أردنيين في مدينة ايلات.

واعتقل ليلة أمس ثلاثة أردنيين للتحقيق معهم في حالة اعتداء على فتاة إسرائيلية في فندق سياحي في ايلات، وقد تم الإفراج عن اثنين من الأردنيين بينما التحقيق مع الأردني الثالث مستمر نتيجة وجود شبهة جنحة جنائية بهدف السرقة، كما بيّنت التحقيقات الأولية.

ويشار إلى ان القنصل الأردني في تل ابيب موجود حاليا في ايلات للوقوف على تفاصيل التحقيق والإجراءات.

وعلى هذا الصعيد ذكر بعض العمال الأردنيين الذين يعملون بمدينة أم الرشراش “إيلات” المحتلة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت عمالاً أردنيين بتهمة طعن مستوطنة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن شرطة الاحتلال مساء أمس الثلاثاء اعتقلت أربعة عمال أردنيين في مدينة أم الرشراش (إيلات) المحتلة بتهمة مهاجمة مستوطنة يهودية.

وأضافت الناطقة باسم شرطة الاحتلال أنها تلقت بلاغا يفيد بإصابة مستوطنة تبلغ من العمر ١٨ عامًا بجراح في يدها بعدما هاجمها عامل عربي في أحد الفنادق، تبين لاحقا أنه أردني.

وحول تفاصيل الحادث، قالت مصادر عمالية لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، إن عاملا أردنيا يعمل بفندق “الكينج سليمان”، اعتدي عليه عندما كان يهم بتنظيف إحدى الغرف ليتفاجأ بفتاة تقف أمامه وتقوم بضربه ، ليرد عليها بطعنها بسكين، فيما اعتقلت الشرطة الصهيونية الشاب مع عدد من زملائه.

وأضاف أحد العمال المتواجدين بالمكان: أن “الاحتلال أفرج عن جميع المعتقلين الأردنيين باستثناء اثنين”.