  هنيدي يستعد لانتاج الجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”

أكد الفنان المصري محمد هنيدي، أن نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح, ونجم توتنهام السابق والمدير الفني لنادي وادي دجلة أحمد حسام ميدو، سيشاركان في الجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية 2”.

وأضاف هنيدي، خلال لقائه عبر فضائية “cbc” المصرية مع الفنانة إسعاد يونس، أن الكثير من أبطال الجزء الأول من فيلم صعيدي في الجامعة قد أبدوا استعدادهم وتحمسهم للمشاركة في الجزء الثاني من الفيلم.

وتابع الفنان المصري، أنه أجرى عدة جلسات مع السيناريست المصري مدحت العدل للبدء في العمل على مشروع فكرة صعيدي في الجامعة الأمريكية 2.

فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” أنتج في 1998 من بطولة محمد هنيدي وأحمد السقا ومنى زكي وطارق لطفي وهاني رمزي وغادة عادل وهشام المليجي وكوكبة واسعة من النجوم المصريين.