قطر ترتجف في مهب الرياح الخلافية والانقسامات العائلية داخل اسرة آل ثاني الحاكمة بتحريض من دول المقاطعة
أهم العناوين
جرينتش+2 09:08
  هنيدي يستعد لانتاج الجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني