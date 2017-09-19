مقتل 3 شبان اسرائيليين في القدس بحادثة دهس ليست فدائية

لقي ثلاثة شبان اسرائيليين في العشرينيات من العمر مصرعهم وأصيب شابان بجراح خطرة، فجر اليوم الثلاثاء، جراء حادث دهس وقع على شارع رقم 4 قرب بيت صفافا جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن طواقم الإسعاف والإنقاذ تلقت إخطارًا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع رقم 4 بمساره قرب جسر “يبنا”، ووصلت إلى مكان الحادث، وأتضح أن الحديث يدور عن شاحنة اصطدمت بعدة أشخاص توقفوا على جانب الشارع، بحسب ما أكدته التحقيقات الأولية.

وذكرت أن طواقم الإسعاف عملت على إنقاذ حياة الشبان الثلاثة، لكن جهودها باءت بالفشل وأعلن عن وفاتهم، كما وأفادت الطواقم بأن شابين آخرين أصيبا بجروح خطيرة في الحادث نفسه، الذي وقع على شارع رقم 4 الذي أغلق بالاتجاهين أمام حركة السير لحين الانتهاء من معالجة الحادث.

وبينت أنه جرى نقل الشابين المصابين بجروح حرجة إلى مستشفى “تال هشومير”، فيما فتحت تحقيقًا في أسباب وملابسات الحادث.

وحسب تحقيقاتها الأولية، فقد اصطدمت شاحنة بسيارتين وخمسة شبان توقفوا على جانب الشارع السريع، وترجح أن الشبان أوقفوا السيارتين ونزلوا للشارع على ما يبدو عقب خلاف بينهم. وتشتبه الشرطة أن الشبان وخلال توقفهم على الشارع اشتبكوا فيما بينهم وخلال ذلك دهستهم شاحنة التي اصطدمت بالسيارتين أيضًا.