محمد منير يعتذر لارتباطاته الفنية عن المشاركة في برنامج “ذا فويس”

أكد النجم المصري العريق، محمد منير، صحة الاخبار المتداولة مؤخرا، حول اعتذاره عن المشاركة في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “ذا فويس”، الذي تم اختيار كل من عاصي الحلاني ومحمد حماقي وإليسا وأحلام كمدربين لنسخته الرابعة.

وقال منير، في تصريحات صحفية : إنه اعتذر عن برنامج “ذا فويس” لسببين، أولهما ارتباطاته الفنية التي تمنعه من الوجود في لبنان لأشهر عدة، فضلاً عن قناعاته الشخصية بأن تلك البرامج بمثابة معاش مبكر لمن يعمل فيها من المطربين.

وأوضح المطرب الكبير، أنه يتمني التوفيق للمدربين الجدد، لاسيما أن كلا منهم نجم في مجال الغناء.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وكاظم الساهر قد اعتذروا عن عدم المشاركة في الموسم الجديد، مكتفين بالنجاح الذي حققوه على مدار الأجزاء الثلاثة الماضية.