“مجتهد” يكشف ان ابن سلمان يعتزم التخلص من ارث الوهابية الثقيل

قال المغرد السعودي الشهير “مجتهد” على حسابه في موقع “تويتر” مساء امس الاثنين: ان محمد بن سلمان يستعد للتخلص من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء المتورطين في كتابات وتسجيلات فيها تأكيد صارم على الولاء والبراء ونواقض الإسلام.

واضاف “مجتهد” بالقول : “والفكرة المطروحة أمامه لن تكون بإبعادهم كافراد فقط بل بإعادة تشكيل المؤسسات الدينية وإلغاء هيئة كبار العلماء وإبقاء مؤسسة الإفتاء فقط”.

واشار “مجتهد” الى ان السبب هو ارتباط “هيئة كبار العلماء” في الإعلام الغربي ومؤسسات البحوث ومراكز الدراسات بالتطرف والوهابية والتكفير وعداوة اليهود والنصارى.. الخ

واضاف بان ابن سلمان سيضطر لخسارة أكثر المشايخ تقديسا وتزكية لآل سعود وأحرصهم على تكفير وتجريم خصوم آل سعود فقط لأن أسمائهم مرتبطة بالأسلوب “الوهابي”.

وقال “مجتهد”:”ان من البدائل المطروحة توسيع شؤون الحرمين لتشتمل على مجلس علماء أقرب لـ”أزهر السيسي” ويكون رئيسها الحالي السديس أقوى شخصية دينية رسمية في البلد”, مشيراً الى ان هذا الترتيب له دور في إرسال السديس لمؤتمر في أمريكا وتكليفه بالثناء على ترمب وأمريكا ودور أمريكا في خدمة البشرية والأمن والسلام.

وختم “مجتهد” تغريداته بالقول : “من الجدير بالذكر أن السديس حضر “دورة” في كيفية كسب إعجاب الأمريكان والعبارات التي تناسبهم وكيفية تبرئة محمد بن سلمان من إرث الوهابية الثقيل”.