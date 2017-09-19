عبد الحكيم عبد الناصر يترفع عن الرد على مزاعم عمرو موسى

رفض المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، الرد على المزاعم المغرضة التي وجهها الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، واكتفى بوصفها بـ “الهراء”.

وفي معرض تعليقه امس على ما كتبه عمرو موسى من أن جمال عبد الناصر كان يستورد طعاماً خاصاً من سويسرا, قال المهندس عبد الحكيم:”غذاء إيه يا عم؟ إحنا اسرة عبد الناصر كنا بنشرب من مياه الحنفية .. وأنا عشت طفولة سعيدة جدا لمجرد إني كنت نجل جمال عبد الناصر … وأنا بشكر كل مصري رد عن أبويا في الكلام ده”.

وفي مداخلة له بالهاتف حول هذا الشأن مع قناة دريم المصرية التلفزيونية، قال عبد الحكيم جمال عبد الناصر، أن الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي “قد حكم على نظام حكمه بالإعدام حين قال .. الستينيات وما أدراك ما الستينيات .. ذلك لان لعنة أبي قد أصابته .. وأنا أستغرب ممن يهاجمون ابي كيف لا يتعلمون بعد كل هذه السنين ؟

واضاف عبد الحكيم يقول : لقد دخلت هذه المكالمة فقط لأشكر المصريين الذين دافعوا عن جمال عبد الناصر، ولكني لن أرد على هذه المزاعم “.