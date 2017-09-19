  صدق او لا تصدق ان تناول الملح يؤدي للاصابة بالسكري

انضم الملح إلى قائمة الأطعمة التي يسبب الإفراط في تناولها مرض السكري من النوع2 والتي يتصدرها السكر والكربوهيدرات.

فقد اثبتت الأبحاث التي أُجريت في معهد كارولينسكا بالسويد أن تناول الكثير من الملح بانتظام يعتبر من عوامل الخطر التي تطوّر مرض السكري في مرحلة منتصف العمر وما بعدها.

وبحسب نتائج هذه الابحاث التي عُرضت مؤخراً في مؤتمر الرابطة الأوروبية لدراسات السكري في البرتغال، فان تناول 2.5 غرام من الملح الزائد يومياً يزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع2 بنسبة 43 بالمائة, حيث لا يتطلّب هذا النوع من السكري الذي يسببه أكل الملح بكثرة تعاطي الأنسولين لعلاجه. لكنه يظل ضمن أمراض المناعة الذاتية التي تصيب الإنسان في مرحلة لاحقة من العُمر.

وقد كشفت هذه الابحاث السويدية أن تناول 2.5 غرام من الملح الزائد يومياً يزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع2 بنسبة 43 بالمائة. أما من لديهم الاستعداد الوراثي للإصابة بالسكري فيتضاعف الخطر لديهم 4 مرات عند تناول كمية كبيرة من الملح يومياً ضمن النظام الغذائي.

وتفتح نتائج هذه الابحاث باباً جديداً للاستراتيجيات الوقائية ضد السكري. حيث بلغ عدد المصابين بالسكري عام 2014 حوالي 422 مليون إنسان حول العالم، وهو ضعف نسبة المصابين من البشر مقارنة بعام 1980.