قطر ترتجف في مهب الرياح الخلافية والانقسامات العائلية داخل اسرة آل ثاني الحاكمة بتحريض من دول المقاطعة
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جرينتش+2 09:08
صحيفة أميركية تضع العصي في دواليب المصالحة بين حماس وفتح

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