قطر ترتجف في مهب الرياح الخلافية والانقسامات العائلية داخل اسرة آل ثاني الحاكمة بتحريض من دول المقاطعة
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جرينتش+2 09:08
“ذبحتونا” تنتقد ارتفاع رسوم تسجيل القبول بجامعة العلوم الاسلامية

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