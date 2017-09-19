“ذبحتونا” تنتقد ارتفاع رسوم تسجيل القبول بجامعة العلوم الاسلامية

قالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن تحديد جامعة العلوم الإسلامية رسوم التسجيل الفصلية للطلبة المقبولين على القبول الموحد والتي تصل إلى 250 دينار، هو أمر خطير ويلغي أية قيمة لوجود الجامعة ضمن قائمة القبول الموحد، خاصة أن رسوم التسجيل الفصلية في الجامعات الرسمية للطلبة المقبولين على القبول الموحد تتراوح ما بين 25-50 دينار فقط لاغير.

وكانت حملة “ذبحتونا” قد تلقت شكاوى عدد من أهالي الطلبة المقبولون في جامعة العلوم الإسلامية على القبول الموحد، بتفاجئهم بأن رسوم التسجيل الفصلية تبلغ 250 دينار. وهي رسوم تقارب رسوم التسجيل في الجامعات الخاصة.

وأبدت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” استغرابها من أن يتم “استدراج” الطلبة للتسجيل في جامعة العلوم الإسلامية وفق قوائم القبول الموحد ليتم وضع رسوم تسجيل فلكية تقارب رسوم التسجيل في الجامعات الخاصة.

وطالبت الحملة وزير التعليم العالي بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة، وأن تقوم الجامعة بوضع رسوم تسجيل الطلبة المقبولين على القبول الموحد مقاربة لرسوم التسجيل في نظيراتها الجامعات الرسمية.

وكانت وزارة التعليم العالي أقرت إدخال جامعة العلوم الإسلامية ضمن قائمة القبول الموحد لأول مرة هذا العام.

وطالبت حملة “ذبحتونا” وزير التعليم العالي بكشف الأسباب الحقيقية لوضع هذه الجامعة ضمن قائمة القبول الموحد.

على صعيد متصل، كشفت الحملة أن نتائج القبول الموحد أظهرت أن أربعة تخصصات في جامعة العلوم الإسلامية لم يتقدم لها أي طالب للتسجيل، فيما باقي التخصصات كانت معدلات القبول فيها هي 65% . أي أن أي طالب قام بالتسجيل في الجامعة على القبول الموحد، تم قبوله. ما يضع علامة استفهام كبيرة حول أسباب إدخال الجامعة في القبول الموحد، والفوائد التي يجنيها الطالب والعملية التعليمية من وراء هذا القرار.

وختمت الحملة بيانها بإعادة التأكيد على تدخل وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي، لإلزام إدارة الجامعة على التراجع عن هذه الرسوم، إضافة إلى إعادة النظر بمسألة إدخال جامعة العلوم الإسلامية في قوائم القبول الموحد.