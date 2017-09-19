قطر ترتجف في مهب الرياح الخلافية والانقسامات العائلية داخل اسرة آل ثاني الحاكمة بتحريض من دول المقاطعة
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جرينتش+2 11:21
الاحزاب ترفض زيادة الاعباء الضريبية وتدعو لتشكيل حكومة خلاص وطنية 

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