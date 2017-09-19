الإعلامي السعودي جمال خاشقجي يبق البحصة ويشهر معارضته لنظام الحكم

كشف الإعلامي السعودي المعروف, جمال خاشقجي عن الأسباب التي كانت تمنعه من الحديث عن الاعتقالات السياسية في السعودية, وقال إنه لن يصمت بعد الآن لأن السعوديين يستحقون الأفضل.

وقال خاشقجي ايضاً إنه قرر رفع صوته من الآن فصاعداً في وجه حملة الاعتقالات والقمع في السعودية, معتبراً أن القيام بغير ذلك خيانة لأولئك الذين تم رميهم في السجن.

موقف خاشقجي هذا, جاء في مقالة له نشرها في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية, وقال فيها إنه كان يخشى على عائلته ووظيفته, لكنه الآن اتخذ خياراً آخر برفع صوته إلى جانب أصدقاء له اختاروا المنفى خشية تعرضهم للاعتقال، فالسعودية -وفق قوله- لم تعد السعودية القديمة, بينما السعوديون يستحقون ما هو أفضل.

وقد عقب خاشقجي على مقالته هذه بتغريدة على “تويتر” قال فيها “لم استمتع بكتابة هذا المقال في صحيفة واشنطن بوست, لكن الصمت لا يخدم وطني ولا من اعتقل”.

جدير بالذكر ان خاشقجي يعتبر من المحسوبين على ولي العهد السابق الامير محمد بن نايف الذي تم عزله مؤخراً وتعيين الامير محمد بن سلمان ولياً للعهد كمقدمة لتسلمه العرش السعودي قريباً من والده الملك سلمان.