الكنيست يحذر من اختلال موازين القوى بين الجيش الاسرائيلي الفاقد لروح القتال، وحزب الله المدجج بالاسلحة والخبرات
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جرينتش+2 11:29
قبيلة آل مرة المنتشرة في الدول الخليجية ترفض سحب الجنسية من فرعها القطري

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