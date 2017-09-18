القبض على 3 من افراد عصابة السطو على محطة محروقات

القى البحث الجنائي القبض على ثلاثة يشتبه بانهم قاموا بالسطو امس على احدى محطات الوقود وضبط بحوزتهم على جزء من المبالغ المسروقة, وما زال البحث جاريا عن اثنين آخرين.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان غرفة العمليات الرئيسة في مديرية شرطة جنوب عمان تبلغت صباح يوم امس بتعرض محاسب احدى محطات الوقود في منطقة الزهور لعملية سلب من قبل مجهولين بحوزتهم مركبة تحمل لوحات ارقام مزورة.

وتابعت ان المجهولين اخذوا من المحاسب مبلغ 13 الف دينار تقريبا كانت بحوزته بعد تهديده بسلاح ناري كان بحوزة احدهم, وان فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة تولى التحقيق في القضية لكشف ملابساتها وتحديد هوية المتورطين بها والقبض عليهم.

وبينت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان فريق التحقيق عمل منذ اللحظة الاولى على جمع المعلومات من مسرح الجريمة وتحليلها كما وعمل على نشر وتعميم مواصفات المركبة التي استخدمها الجناة في القضية لتقودهم المعلومات الى عدد من الاشخاص المشبوهين في مثل تلك القضايا ليتمكنوا من خلال كل تلك التحقيقات من تحديد هوية احدهم وهو عامل سابق داخل المحطة وجرى بعد البحث والتحري عنه ضبطه بكمين خاص اعد له.

واشارت الى ان المقبوض عليه اعترف بالتحقيق معه بالتخطيط لتنفيذ تلك الجريمة مع اربعة مشبوهين اخرين كونه كان يعمل داخل المحطة ويعلم مواعيد نقل الاموال بواسطة المحاسب للبنك واتفقوا على تنفيذها صباح امس وتمكنوا بعد تهديد الموظف بسلاح ناري كان بحوزتهم من سرقة المبلغ المالي الذي كان بحوزته والفرار من المكان وتقاسم المبلغ فيما بينهم.

واكدت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه ومن خلال التحقيقات تم تحديد كافة المطلوبين الذين تورطوا في القضية وبوشرت عمليات تعقبهم والبحث عنهم حيث تمكن فريق التحقيق من تحديد مكان المركبة المستخدمة في القضية وبداخلها احد المطلوبين حيث جرى التحرك للمكان وضبطها والمطلوب بداخلها كما وتمت مداهمة منزل احد المطلوبين الاخرين كذلك والقي القبض عليه وعثر بحوزة المقبوض عليهم على جزء من المبالغ المالية المسروقة فيما البحث جار عن مطلوبين آخرين في القضية.

وأهابت ادارة البحث الجنائي بكافة المواطنين وخاصة اصحاب المحال التجارية والشركات اخذ الحيطة والحذر عند نقلهم للاموال واصطحاب اكثر من شخص اثناء نقل الاموال وعدم اتباع ذات الطرق والتوقيتات والابلاغ المباشر فور الاشتباه باي شخص يتكرر مشاهدته اثناء نقل الاموال لايداعها البنوك.