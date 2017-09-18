الكنيست يحذر من اختلال موازين القوى بين الجيش الاسرائيلي الفاقد لروح القتال، وحزب الله المدجج بالاسلحة والخبرات
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جرينتش+2 11:29
الاسد يؤكد ان المسيحيين اصحاب وطن في سوريا المتجانسة شعبياً

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