 قبول 30941 طالباً وطالبة اردنيين في الجامعات الرسمية

اعلن الدكتور عادل الطويسي, وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان مجلس التعليم العالي قرر قبول 30941 طالبا وطالبة من الاردنيين في الجامعات الرسمية.

واضاف الطويسي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد ان العدد يشمل 20 بالمائة للمكرمة الملكية للقوات المسلحة و5 بالمائة للمكرمة الملكية للمعلمين، و350 مقعدا للمكرمة الملكية لأبناء المخيمات، و5 بالمائة المقررة للطلبة الاردنيين الحاصلين على شهادة الدارسة الثانوية في سنوات سابقة.

كما يشمل العدد 5 بالمائة المقررة للطلبة الاردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج الاردن، فيما تم تخصيص 3094 مقعدا للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية لأبناء العشائر في مدارس البادية الاردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة.

واشار الطويسي الى انه تم قبول 1036 طالبا وطالبة قبولا مباشرا في كليات الفنون والتصميم في الجامعة الاردنية، والفنون الجميلة في جامعة اليرموك، والتمريض في جامعة مؤتة، والطب البيطري والعمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهندسة العمارة في جامعات الاردنية واليرموك والهاشمية وآل البيت والبلقاء التطبيقية، والتمريض إناث في جامعة الحسين بن طلال.

وتوقع الدكتور الطويسي ان يتم قبول 706 طلاب في الجامعات الأردنية الرسمية من حملة دبلوم كليات المجتمع ضمن اسس التجسير.

وقال، وعليه يبلغ العدد الاجمالي المقرر لهذا العام ما مجموعه 35777 طالبا وطالبة اضافة للعدد المقرر للطلبة الاجانب المرشحين للقبول في الجامعات الاردنية حسب الاتفاقيات الثقافية والعدد المقرر للتخصصات الاخرى الواردة في اسس القبول النافذة والتي يتم قبول طلبتها من قبل الجامعات مباشرة مثل ابناء اعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات وطلبة التفوق الرياضي والفني.

وبين انه سيتم الاعلان غدا الاثنين عن نتائج قبول طلبة التجسير وسيتم الاعلان عن نتائج قبول الطلبة الحاصلين على الشهادات الاجنبية “غير العربية” يوم الثلاثاء المقبل، كما سيتم الاعلان عن نتائج قبول ابناء الدبلوماسيين الاردنيين العاملين في السفارات الاردنية وابناء الضباط الذين يخدمون خارج المملكة في دورات عسكرية عليا لمدة عام واكثر بعد تجهيزها واعتمادها .

واكد الطويسي انه سيتم الاعلان عن اسماء الطلبة غير المقبولين “فئة اساءة الاختيار” عند السادسة مساء اليوم الاحد حسب معدلات القبول التنافسي والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الاردنية، مشيرا الى ان عدد هؤلاء الطلبة 1151 طالبا وطالبة.

واشار الى قرار مجلس التعليم العالي قبول جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية الدورة الشتوية 2017 وفقا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة الصيفية الحالية 2017 / 2018 وحسب خيارات الطالب في طلب القبول الموحد المقدم سابقا، موضحا انه سيتم نشر هذه القائمة يوم الاربعاء المقبل .

واوضح الطويسي ان تم تخصيص 150 مقعدا لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير اردني وتم الاعلان عن استقبال الطلبات ضمن شروط معلنة ابتداء من صباح غدا وحتى الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الاربعاء المقبل.

وبين ان عملية تقديم طلبات الانتقال من جامعة الى جامعة ومن تخصص لآخر من خلال طلب الكتروني متاح على الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة ثلاثة ايام .

واكد الدكتور الطويسي ان عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية محصورة بالطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية 2017 فقط وستقوم الوحدة بالإعلان اسماء الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الانتقال بعد موافقة مجلس التعليم العالي.