 قبول 30941 طالباً وطالبة اردنيين في الجامعات الرسمية

"حماس" تحل اللجنة الادارية بقطاع غزة تلبية للوساطة المصرية وتمهيداً لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية
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