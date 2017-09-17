"حماس" تحل اللجنة الادارية بقطاع غزة تلبية للوساطة المصرية وتمهيداً لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية
أهم العناوين
جرينتش+2 04:55
امير قطر يطلب لقاء القيادات اليهودية الامريكية مقابل اسرى “حماس”

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني