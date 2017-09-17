امير قطر يطلب لقاء القيادات اليهودية الامريكية مقابل اسرى “حماس”

نشرت مجلة الأعمال الأمريكية “فوربس” تقريرا يكشف ما قالت إنها “طريقة غريبة” تلجأ إليها الدوحة لاستمالة اللوبي اليهودي في أمريكا.

ونقلت المجلة عن قيادات يهودية أمريكية أنهم تلقوا عرضا يفيد باستعداد الدوحة لمقايضة لقاء الأمير تميم بن حمد آل ثاني لدى زيارته القريبة إلى نيويورك، بجثة الضابط الإسرائيلي “هادار غولدين”، الذي اختفى في غزة عام 2014 وأعلنت حماس لاحقا أنها قتلته، وجندي إسرائيلي آخر محتجز لدى حماس.

وقالت المجلة إن أمير قطر، الذي لا يلتقي عادة إلا بكبار قادة الدول، يعتزم هذه المرة لقاء جمعيات الضغط اليهودية الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنطلق بعد أيام.

ويكشف التقرير أن قطر لجأت إلى واحد من أغرب المحامين ليتوسط لها، وهو نك موزن، الناشط اليهودي الذي عمل مساعدا لرئيس الفريق الانتخابي للمرشح تيد كروز.