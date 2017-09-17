"حماس" تحل اللجنة الادارية بقطاع غزة تلبية للوساطة المصرية وتمهيداً لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية
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جرينتش+2 04:55
الجيش السوري يدحر بقايا الدواعش ويؤمن محيط مطار دير الزور تماماً

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