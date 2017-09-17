الجيش السوري يدحر بقايا الدواعش ويؤمن محيط مطار دير الزور تماماً

تمكن الجيش السوري صباح اليوم الأحد من تأمين محيط مطار دير الزور بشكل كامل، بعد تدميره لآخر تجمعات داعش في قرية الجفرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري أن “وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليقة دمرت آخر تجمعات وتحصينات إرهابيي داعش في محيط قرية الجفرة، وآمنت محيط مطار دير الزور بشكل كامل”.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “تأمين محيط مطار دير الزور بشكل كامل والقضاء على العديد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير أسلحتهم”.

واستعادت وحدات من الجيش أمس السيطرة على قريتى المريعية وحويجة المريعية والمزارع المحيطة بها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي في إنجاز جديد من شأنه تعزيز نطاق الأمان حول قرية الجفرة والمطار العسكري.