اعتقال شاب آخر اليوم بشبهة التورط بهجوم مترو لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا ثانيا له علاقة بالهجوم الذي تعرض له مترو الأنفاق في لندن.

وألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عاما في منطقة هونسلو، غربي لندن، ليلة امس السبت بموجب المادة 41 من قانون الإرهاب.

وقد نقل المشتبه به إلى جنوب لندن حيث يُحتجز حاليا.

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت امس القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما في مدينة دوفر على علاقة بهجوم محطة مترو الأنفاق بلندن.

كما كان قد أصيب 30 شخصا عندما اندلعت النيران يوم امس الاول الجمعة في عبوة محلية الصنع على متن أحد قطارات مترو الأنفاق غرب العاصمة البريطانية.

ورفعت السلطات البريطانية مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة الأخيرة “حرج” التي تعني توقيع هجوم وشيك.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، لبي بي سي إن تلميح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الإرهابي الذي وقف وراء هجوم مترو أنفاق لندن الجمعة نفذ خطته “على مرأى من ستوكلاند يارد” ما هو سوى “محض تكهن “.