اسباب ارتداء خاتم الزواج في “اصبع البنصر” باليد اليسرى

تخضع حفلات الزفاف لمجموعة من العادات والتقاليد التى لانعلم مصدرها أو الهدف منها غير أنها متوارثة، وذلك مثل ارتداء العروس الفستان الأبيض، فيما يرتدي العريس البدلة السوداء.

ويعد ارتداء خاتم الزفاف في الإصبع “البنصر”، الثالث بعد الإبهام من اليد اليسرى، واحدًا من أهم تقاليد حفل الزفاف.

ويعود هذا التقليد إلى آلاف السنين، حيث تشير الآثار المصرية القديمة إلى أن الفراعنة كانوا يرتدون تلك الخواتم ويطلقون عليها “خواتم الحب”، كما ربط الرومان القدامى الخواتم بالزواج، وفي العصر الروماني، اعتقد الناس أن هناك وريدًا في البنصر يتصل مباشرة بالقلب، حيث أطلقوا على هذا الوريد أموريس، أو “وريد الحب”.

كما يوجد سبب عملي في استخدام اليد اليسرى لوضع خاتم الزواج فيه، حيث إن اليد اليسرى عند أغلب الناس أقل في الاشتراك بالأعمال اليدوية، وهو ما يجعله أقل عرضة للتلف.