"حماس" تحل اللجنة الادارية بقطاع غزة تلبية للوساطة المصرية وتمهيداً لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية
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جرينتش+2 04:54
اسباب ارتداء خاتم الزواج في “اصبع البنصر” باليد اليسرى

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