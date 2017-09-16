كوريا الشمالية تعلن بوضوح انها تستهدف تحقيق “توازن” مع أمريكا

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت إن هدف بيونغيانغ تحقيق “توازن” في القوة العسكرية مع الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم واحد من إصدار زعيمها كيم جونغ أون أمرا بإجراء اختبار لإطلاق صاروخ من طراز هواسونج-12 الذي يتراوح مداه بين المتوسط والبعيد والذي طار فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادي.

ونُقل عن كيم قوله في التقرير، إن”هدفنا النهائي هو التوصل إلى توازن في القوة الحقيقية مع الولايات المتحدة، وجعل حكام الولايات المتحدة لا يجرؤون على الحديث عن الخيار العسكري مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.

واضاف كيم “تم التأكد تماماً من الكفاءة القتالية للصاروخ “هواسونخ- 12″ وامكانية الاعتماد عليه, مؤكدا ان هدف كوريا الشمالية من استكمال قوتها النووية وصل الى غايته تقريباً”

وأطلقت بيونغيانغ امس الجمعة ثاني صاروخ لها فوق اليابان خلال أقل من شهر، مما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان أن لديها خيارات عسكرية للتعامل مع كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن صبرها في المجال الدبلوماسي بدأ ينفد.