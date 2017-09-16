صلاح السعدني بخير وشائعة موته مغرضة ولا اساس لها

نفى الفنان المصري أحمد السعدني ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدني، مؤكدا أن والده “عمدة الفن” بخير، وما يكتب بين الحين والآخر حول وفاة والده مجرد “شائعة سخيفة”.

من جانبه نفى الفنان سامح الصريطي وكيل نقابة المهن التمثيلية في مصر، ما تردد صباح اليوم حول وفاة الفنان صلاح السعدني، موضحا، أن الفنان الكبير بصحة جيدة ومتواجد حاليا في منزله.

يذكر أن الفنان صلاح السعدني، يغيب عن المشاركة في أي أعمال فنية منذ 4 سنوات تقريبا، حيث كان مسلسل “القاصرات” آخر مشاركاته في الدراما التلفزيونية، والذي عرض في رمضان 2013، أما على الصعيد الاجتماعي، فلم يعد يظهر الفنان صلاح السعدني في أي مناسبات فنية أو اجتماعية على الإطلاق، حيث كان آخر ظهور له عام 2015، عندما تم تكريمه في احتفالية بعنوان “بإبداعات النصر نسترجع مصر” على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

ومن المعروف أن الفنان الكبير صلاح السعدني قدم العديد من الأعمال المهمة للسينما والتلفزيون والمسرح، ولعل من أشهر ما قدم شخصية “العمدة سليمان غانم” في مسلسل “ليالي الحلمية”، والذي حصل من بعده على لقب عمدة الفن.