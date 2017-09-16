رائد فضاء روسي: مكة درة الارض لا تخطئها العين من السماء

نشر رائد الفضاء الروسي سيرغي ريازانسكي صورا لمدينة مكة المكرمة ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية، معبرا عن مدى إعجابه بالمدينة المقدسة.

وأشار رائد الفضاء عبر حسابه في الفيسبوك إلى روعة هذه الصور الملتقطة لأقدس مكان في العالم الإسلامي، مبديا إعجابه بجمال المدينة في الليل والنهار، والتي لا يمكن الخلط بينها وبين أي مدينة على الكرة الأرضية.

ويعد ريازانسكي عالم الأحياء وخريج جامعة موسكو الحكومية، أول عالم تخصصي يقود بعثة فضائية في تاريخ روسيا، التي انطلقت على متن مركبة “سويوز” من قاعدة بايكونور، في 29 تموز الماضي.