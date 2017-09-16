تشديد الاجراءات الامنية اللبنانية بعد تحذيرات غربية من هجمات ارهابية

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، امس الجمعة، أنها تتحرى تحذيرات وجهتها سفارات غربية في لبنان لرعاياها من ارتياد بعض الأماكن العامة والمزدحمة تحسبا لوقوع “عمليات إرهابية”.

يأتي ذلك بعد تحذيرات أطلقتها، يوم امس وامس الاول، كل من سفارات فرنسا والولايات المتحدة وكندا لدى بيروت، لرعاياها بتجنب ارتياد مناطق داخل لبنان بينها أحد الكازينوهات شرق العاصمة بيروت.

ووفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لوزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق امس، فإن “بعض السفارات الغربية في لبنان حذّرت رعاياها من ارتياد عدد من الأماكن العامة أو المكتظّة تحسّباً من عملية إرهابية”.

وأضاف البيان أن هذه التحذيرات “مبنية على معلومات من أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية”.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية اللبنانية “تقوم بمتابعة المعلومات للتحرّي عن صحّتها ودقّتها. وبالتالي فإنّه لا داعي للخوف وتضخيم الخبر وإعطائه أبعاداً أكبر من حجمه”.

وكانت السفارة الفرنسية في بيروت، قد دعت في وقت سابق اليوم رعاياها في لبنان، إلى ضرورة التنبّه عند ارتياد الأماكن العامة “نتيجة وجود خطر أمني خلال الساعات الـ 48 المقبلة”.

فيما حذرت أمس الاول الخميس، السفارة الأمريكية لدى لبنان في بيان لها، طاقم السفارة من زيارة بعض الأماكن المهددة بأعمال إرهابية، موضحة أن من بين هذه الأماكن كازينو لبنان في جونية شرقي بيروت.

ودعت مواطنيها المقيمين في لبنان إلى “أخذ الحيطة والتنبه في الأماكن التي يقومون بارتيادها واتخاذ الإجراءات التي تضمن أمنهم”.

كذلك حذرت السفارة الكندية في رسالة إلى رعاياها أمس، من التوجه إلى كازينو لبنان في جونية.