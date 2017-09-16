المبدعة ليلى طاهر تظهر لاول مرة منذ سنوات في حفل تكريمها 

كرم وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، خلال الاحتفال الذي نظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

ويعد التكريم الذي حضره المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الظهور الأول للفنانة الكبيرة بعد سنوات من الغياب وشارك في الحفل مديحة حمدي وأحمد عبدالوارث ورجاء حسين وعزة لبيب وعبد الله مشرف ونقيب الممثلين أشرف زكي.

وقال وزير الثقافة: “سعيد بتكريم الفنانة الكبيرة، مشوارها طويل مليء بالعطاء.. وجهًا مضيئًا، وسيرة مشرقة ومشرفة”.

من جانبه، أكد المخرج خالد جلال أن الفنانة ليلى طاهر، تاريخ مبهر من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية والتلفزيونية والإذاعية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى طاهر كان الجزء الرابع من مسلسل “الباب في الباب” عام 2014، من بطولة أحمد خليل، وكارولين خليل، وشريف سلامة، ﺗﺄﻟﻴﻒ وائل حمدي ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.