امهر عميل في التاريخ.. الكشف لاول مرة عن اسرار "فيلبي" الجاسوس البريطاني الذي عمل مطولاً لحساب روسيا
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جرينتش+2 01:58
ادارة ترامب تفصّل موقفها من النووي الايراني على المقاس الاسرائيلي

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