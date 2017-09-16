إقبال واسع على التقدم لجائزة باسم ناجي العلي

خلال أقل من ستة أسابيع على إطلاق جائزة الإبداع الإعلامي من أجل فلسطين، انهالت عشرات المشاركات في الجائزة في دورتها الأولى، باسم رسام الكاريكاتير المبدع ناجي العلي، في الذكرى الثلاثين لرحيله.

وكان منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال قد أعلن في الثاني والعشرين من تموز الماضي عن فتح باب المشاركة في الجائزة في بيروت، وفُتح الباب رسمياً لاستقبال المشاركات في الأول من آب الماضي.

وقد أفاد هشام قاسم, الأمين العام للمنتدى بوصول حوالي 100 مشاركة حتى منتصف أيلول ، وقال إنّ المنتدى تلقّى عشرات الاتصالات والاستفسارات من إعلاميين محترفين، وجهات حكومية وخاصة إعلامية، وطلاب إعلام ومنظمات مجتمع مدني، تسعى لإنهاء أعمال “إبداعية” من أجل فلسطين قبل نهاية العام الجاري لتتمكن من المنافسة، وهذا حسب قاسم؛ يؤكد اهتماماً فلسطينياً وعربياً كبيراً بالتقدم لجائزة محورها “الإبداع”، خاصة أن الجائزة تُطلَق لأول مرة عربياً وعالمياً، وتمنح ثلاث جوائز، قيمة الجائزة الأولى فيها 15000$، والثانية 10000$ والثالثة 5000$.

هذا الإعلان عن إطلاق اسم “ناجي العلي” على الدورة الأولى لجائزة الإبداع الإعلامي من أجل فلسطين، جاء بالتوازي مع قرار الشرطة البريطانية المفاجئ في لندن فتح التحقيق مجدداً في مقتل ناجي العلي، بعد ثلاثين عاماً على رحيله، والطلب ممن لديهم معلومات عن القضية، ولم يكونوا على استعداد للتصريح بها للشرطة سابقاً، أن يتقدموا بالمعلومات التي لديهم. وقد أكد نجل العلي، خالد ناجي العلي أن العائلة ما زالت تبحث عن تفاصيل الحقيقة التي طمست ولم يتم الوصول إليها سابقاً.

يذكر أن ترويجاً للجائزة يبث على العديد من الفضائيات الفلسطينية والعربية، كما بدأ بث برومو صوتي عبر عدد من الإذاعات الفلسطينية، إضافة إلى حملة تنطلق قريباً تستهدف طلاب الجامعات الفلسطينية في كامل فلسطين التاريخية، في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة المحاصر، والداخل الفلسطيني مع بدء العام الدراسي الجامعي.

وصرح رئيس لجنة التحكيم الإعلامي المصري أسعد طه، قائلا: “هذه فرصة لإيجاد طرائق جديدة مبدعة، تصل من خلالها القضية الفلسطينية إلى أوسع جمهور للعرب ولغير العرب”، وأضاف “أوصيكم بالحكاية، الحكاية دائما تحمل القضية إلى عقول وقلوب الناس، والإتقان المهني مسألة مهمة جداً، حتى يكون العمل مكتمل الأركان”.

للتقدم للجائزة، ومزيد من المعلومات عنها، زيارة موقع الجائزة award.palmediaforum.org