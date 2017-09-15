اتفاق امني وسياسي شامل ومتعدد الابعاد والتفاصيل بين قيادة حركة حماس وجهاز المخابرات المصرية
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جرينتش+2 11:08
الحان بليغ حمدي تجتذب جيلاً من المطربين تتقدمهم ام كلثوم

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