مقتل طيّار سعودي بعد سقوط طائرته الحربية  في اليمن

أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية عن مقتل أحد طياريها في محافظة أبين اليمنية بعد سقوط طائرته أثناء تأديتها لإحدى المهام العملياتية لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قوله: “إنه وفي تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأربعاء، سقطت طائرة تابعه للقوات الجوية الملكية السعودية بسبب عطل فني في منطقة أبين في اليمن أثناء تأديتها لإحدى المهام العملياتية لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي، وقد نتج عن ذلك استشهاد المقدم الطيار الركن مهنا بن سعد البيز.

وكان مصدر عسكري قد قال: إن قوات الجيش اليمني، أعلنت أنها تمكنت من العثور على حطام مقاتلة سعودية سقطت خلال مهمة للتحالف العربي في محافظة أبين جنوب اليمن.

واضاف يقول: إنه تم في منتصف ليلة الخميس الماضية، العثور على حطام مقاتلة نوع تايفون في أحد جبال قرية آل كشميم في حجين بمديرية لودر، عقب ارتطامها به وتناثر أشلائها.