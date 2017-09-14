محمد سعد يدعو للتفريق بين ضابط الشرطة ورجل البوليس السياسي

نفى النجم المصري، محمد سعد، وجود تشابه بين دوره في فيلمه الجديد “الكنز”، المعروض حالياً بدور العرض المصرية، وشخصية ضابط الشرطة “رياض المنفلوطي”، التي جسدها في فيلم “اللي بالي بالك” قبل سنوات عدة.

وقال سعد، إن مفردات شخصية رئيس البوليس السياسي التي جسدها وفقاً لأحداث “الكنز” مختلفة تماماً عن “رياض المنفلوطي”، وتحديداً على مستوى طريقة الكلام وسمات الشخصية ذاتها وكذلك حياته الأسرية، مضيفاً أن “رياض” كان شخصية كوميدية في المقام الأول، أما “بشر” فهو رجل جاد بحكم مهام منصبه، وبالتالي لا مجال لعقد أي مقارنة بين الدورين.

ويشارك في بطولة “الكنز” محمد رمضان وروبي وهند صبري وأحمد رزق وهاني عادل وعبد العزيز مخيون ومحيي إسماعيل وعباس أبو الحسن، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج شريف عرفة.