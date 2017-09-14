اتفاق امني وسياسي شامل ومتعدد الابعاد والتفاصيل بين قيادة حركة حماس وجهاز المخابرات المصرية
أهم العناوين
جرينتش+2 07:23
“مجتهد” يكشف امس عن اطلاق سراح الامير عبد العزيز بن فهد

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني