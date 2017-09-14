غالبية يهود امريكا يعارضون نقل سفارة بلادهم من تل ابيب للقدس

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “الرأي اليهودي” الأمريكية، أن نحو 44 بالمائة من اليهود المقيمين في الولايات المتحدة يعارضون أي محاولات لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وأعلن 36 بالمائة من اليهود بأمريكا رغبتهم العاجلة في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس فورًا، في حين لم يستطع 4 بالمائة فقط الكشف عن موقف واضح من القضية، حسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة “الرأي اليهودي “.

وقالت المؤسسة إنها أجرت الاستطلاع على عينة مكونة من 1000 شخص من المجتمع اليهودي الأمريكي، عبر التحدث هاتفيًا مع المبحوثين، خلال الفترة ما بين 10 و28 آب الماضي.

ورأى 36 بالمائة أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يتطلب تقدُم مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، و65 بالمائة أنه “لا تغيير في أفق إحلال السلام بين الطرفين” مقارنًة بالأعوام الماضية.

وأعرب 77 بالمائة من المشاركين عن معارضتهم لسياسات دونالد ترمب؛ الرئيس الأمريكي الجديد، وأوضحوا أنها “غير ملائمة”.

ويُشار إلى أنه يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، نحو 7 ملايين يهودي، وفق إحصاء رسمي لعام 2014.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وعد في حملته الانتخابية بنقل السفارة إلى القدس، ولكن منذ وصوله البيت الأبيض مطلع العام الجاري أكد في أكثر من مناسبة إنه سينقل السفارة في الوقت المناسب.