اتفاق امني وسياسي شامل ومتعدد الابعاد والتفاصيل بين قيادة حركة حماس وجهاز المخابرات المصرية
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جرينتش+2 07:23
الاسد يؤكد لملتقى نقابي يمثل 60 دولة قرب انتصار سورية

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