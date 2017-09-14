ارخص الاطعمة كالسمك والثوم والمكسرات تحافظ على صحة الامعاء

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية المعروفة باسم “أوميغا 3″، كالأسماك والمكسرات والثوم، تحافظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي.

الدراسة أجراها باحثون من كلية الطب في بريطانيا، ونشروا نتائجها، امس الأربعاء، في دورية (Scientific Reports) العلمية.

وأشارت الدراسة إلى أن “أوميغا 3” يمكن أن تحافظ على تنوع بكتيريا الأمعاء، التي تعد بمثابة أساس الصحة العامة للإنسان.

وأجرى فريق البحث دراسته على 876 متطوعًا، لاختبار فاعلية الأحماض الدهنية في الحفاظ على صحة الأمعاء.

ووجد الباحثون أن تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه الأحماض، مرتبط بتنوع وزيادة أعداد بكتيريا الأمعاء النافعة التي تقاوم الأمراض.

ووفقا للدراسة، يوجد في جسم الإنسان مليارات من الأجسام الحية (البكتيريا) التي تؤثر على الجهاز المناعي للإنسان، ولها أيضًا دور في المناعة الذاتية التي تعمل مباشرة عند الإصابة ببعض الأمراض.

وأضاف الباحثون أن بكتيريا الأمعاء النافعة، تستوطن في بطن الإنسان بعد الولادة بأشهر قليلة، وتلازمه طوال حياته، وتلعب دورًا في هضم الطعام، والحفاظ على التوازن البيولوجي بين فصائل البكتيريا المختلفة.

وكشفوا أنها تلعب دورا مهما في التخلص من مخلفات الطعام، والمساعدة على امتصاص بعض المعادن والفيتامينات، كما تنتج مادة تحاكي في عملها عمل المضادات الحيوية التي تحارب البكتيريا الضارة.

وتتوافر أحماض “أوميغا3” الدهنية في الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل والسردين وزيت السمك والمكسرات والثوم.

ويمكن الحصول عليها، أيضا، من خلال تناول المكملات الغذائية “أوميغا 3” المتوافرة بالصيدليات.

ورصدت دراسات سابقة فوائد صحية لـ”أوميغا 3″، على رأسها تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، وأمراض القلب والسكر والكلى، وتقليل نسبة الكولسترول في الدم، إضافة إلى الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي.