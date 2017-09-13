نتنياهو وقادة اسرائيل يجددون ويؤكدون دعمهم لانفصال كردستان عن العراق

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء امس الثلاثاء، بيانا أعلن فيه دعم اسرائيل لإقامة دولة كردية مستقلة.

وجاء ذلك على خلفية الخطاب الذي القاه نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال يائير جولان، قبل عدة ايام، خلال مؤتمر في واشنطن، وأعرب فيه عن دعمه لاستقلال الاكراد، وقال ان حزب العمال الكردستاني PKK الذي يحارب تركيا ليس منظمة ارهابية.

وقال نتنياهو في بيانه ان “اسرائيل تعارض حزب العمال الكردستاني وتعتبره تنظيما ارهابيا، خلافا لتركيا التي تدعم تنظيم حماس الارهابي. وبينما تعارض اسرائيل الارهاب أيا كان، فإنها تدعم الجهود المشروعة للشعب الكردي من اجل اقامة دولته”.

وكان جولان قد قال خلال خطابه في واشنطن، انه “من وجهة النظر الشخصية فان حزب العمال الكردستاني هو ليس منظمة ارهابية. “هكذا انا ارى الأمور”.

وأضاف: “عندما ننظر الى إيران في الشرق، وننظر الى عدم الاستقرار في المنطقة، فان وجود كيان كردي مستقر وموحد في منتصف هذا المستنقع هو فكرة ليست سيئة”.

وحظي خطاب جولان باهتمام اعلامي كبير في واشنطن وتركيا والعراق – ايضا بفعل حقيقة قيام حزب العمال الكردستاني بتنفيذ الاف العمليات ضد الجنود والمواطنين الأتراك – وأيضا بسبب نية الحكومة الكردية في العراق، اجراء استفتاء عام قريبا، حول اعلان الاستقلال. وتعارض الولايات المتحدة الاستفتاء العام وتمارس الضغوط على الأكراد في العراق لكي يتراجعوا عن هذه الخطوة.

وكان نتنياهو قد أعلن في السابق تأييده للاستقلال الكردي. وفي حزيران 2014، قال خلال خطاب في معهد دراسات الامن القومي ان الاكراد يستحقون دولة لهم.

وقال مسؤولون اسرائيليون كبار ان تصريح نتنياهو يعكس السياسة الاسرائيلية الرسمية والمعلنة في هذا الموضوع، على خلفية امكانية اجراء استفتاء عام في كردستان.

كما عبر العديد من الشخصيات الاسرائيلية، في السابق، بينهم الرئيس السابق شمعون بيرس، ووزير الامن افيغدور ليبرمان، عن دعمهم لاستقلال الأكراد. وقبل عدة ايام قالت وزيرة القضاء اييلت شكيد خلال مؤتمر عقد في المركز متعدد المجالات في هرتسليا، انه “من مصلحة اسرائيل والولايات المتحدة قيام دولة كردية، اولا في العراق. وحان الوقت كي تدعم الولايات المتحدة ذلك”.