مشاحنات الدول الخليجية تحول جلسات الجامعة العربية الى سيرك مؤسف لتبادل الاتهامات الشنيعة والكلمات النابية
أهم العناوين
جرينتش+2 08:53
مضاوي الرشيد تعتبر ان جريمة المعتقلين السعوديين ” انهم يفكرون”

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني