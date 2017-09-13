نصرالله: نحن نصنع الآن تاريخ المنطقة عبر انتصار مشروعنا واندحار المشروع الامريكي- الاسرائيلي- السعودي-القطري﻿
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لماذا بكى القادة الفلسطينيون عبد الناصر؟!

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