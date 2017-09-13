مشاحنات الدول الخليجية تحول جلسات الجامعة العربية الى سيرك مؤسف لتبادل الاتهامات الشنيعة والكلمات النابية
أهم العناوين
جرينتش+2 08:53
الموسيقى تزيد القدرات الإبداعية للانسان وتحسن الوظائف المعرفية للدماغ

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني