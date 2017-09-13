الفيشاوي ينتدب “الشيخ جاكسون” لتمثيل مصر في مسابقات الأوسكار

أعرب النجم المصري، أحمد الفيشاوي، عن سعادته باختيار فيلمه “الشيخ جاكسون” لتمثيل مصر في مسابقة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، بعدما حسمت لجنة المشاهدة المؤلفة من 23 سينمائياً الاختيار في اجتماعها، أمس الاول الأثنين، داخل المجلس الأعلى للثقافة.

وقال الفيشاوي : إنه سعيد باختيار فيلمه للمشاركة في مسابقة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، مضيفاً أن الفيلم ليس دينياً مثلما أشار البعض، وإنما هو فيلم اجتماعي من الدرجة الأولى، حيث توقع أن يثير الفيلم جدلاً عند عرضه في مهرجان الجونة السينمائي وكذلك في دور العرض المصرية.

يذكر أن فيلم “الشيخ جاكسون” قد حصد 17 صوتاً من أعضاء لجنة المشاهدة، أمس الاول الأثنين، بينما حصد فيلم “مولانا” للمخرج مجدي أحمد علي 5 أصوات، أما فيلما “الكنز” و”علي معزة وإبراهيم” فحصل كل منهما على صوت واحد فقط.