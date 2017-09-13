مشاحنات الدول الخليجية تحول جلسات الجامعة العربية الى سيرك مؤسف لتبادل الاتهامات الشنيعة والكلمات النابية
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جرينتش+2 08:53
الفيشاوي ينتدب “الشيخ جاكسون” لتمثيل مصر في مسابقات الأوسكار

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