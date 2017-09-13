اغلبية الشعب الامريكي تنصح هيلاري كلينتون بالتقاعد والتزام بيتها

أجرت شركة “راسموسن” المختصة بإعداد الأبحاث والتقارير العالمية، استطلاعا للرأي حول أداء وعمل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون التي خسرت السباق الرئاسي الأخير أمام ترامب.

ونشرت الشركة تقريرا كشف استطلاعا للرأي أجري في الولايات المتحدة حول رأي الأمريكيين بمستقبل هيلاري كلينتون السياسي، تزامنا مع صدور كتاب كلينتون الشخصي بعنوان “ماذا حدث”، الذي يحاكي تفاصيل مرحلة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وتشرح فيه أسباب هزيمتها.

واعتبر حوالي 60% من الأمريكيين أن على هيلاري كلينتون ترك العمل السياسي والعودة إلى المنزل والاستمتاع بالتقاعد، وارتفعت نسبة الأمريكيين المطالبين بتنحي كلينتون عن العمل السياسي من 55% إلى 60% خلال شهر واحد بعد الانتخابات الرئاسية، بينما اعتبر حوالي 21% من الأمريكيين أن على كلينتون البقاء في السياسة ومواجهة ترامب حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما كشف التقرير أن حوالي 44% من الأمريكيين اعتبروا سبب خسارة كلينتون الانتخابات الرئاسية يعود إلى ضعف حملتها الانتخابية، و40% لأسباب خارجية.

يذكر أن نتائج التقرير جاءت بحسب استطلاع للرأي شمل كل الولايات الأمريكية.