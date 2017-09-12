هكذا تحولت اغنية “بودعك” الى ورقة طلاق بين وردة وبليغ

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى رحيل الموسيقار المصري المبدع بليغ حمدى، الذي امتلأت حياته بقصص العشق التى ترجمها فى ألحانه، وكان اشهرها حبه للفنانة وردة الجزائرية التي تزوجها لمدة 6 سنوات, ثم ما لبث خبر انفصالهما ان هز الوسط الفنى في العالم العربي.

فى أحد اللقاءات التليفزيونية التى كشفت فيها الفنانة “وردة” عن كواليس انفصالها عن الموسيقار بليغ حمدى اعلنت ان أغنية “بودعك” كانت بمثابة مقدمة انفصالها عن بليغ شخصياً وفنياً فى حياتها الشخصية والفنية, وقالت: شعرت بالخوف عندما سمعت هذا اللحن.. بليغ سمعهولى فى باريس وقلت له: هقول للناس يا بليغ بودعك وبودع الدنيا معك !، فكان رده اه هتشوفى، وكان رأيى فى هذا اللحن إن الناس يا تتقبله تماما يا ترفضه بشكل كبير.

واستكملت: لقد حدث ما كنت أخشاه وهو رفض الجمهور لهذا اللحن، وهذا سبب تعاسة بليغ، ولكنى أرى أن هذه الأغنية لن تموت.

كلمات هذه الأغنية توضح سبب انفصال بليغ عن وردة وقصة الحب التى لم تنطفئ بالانفصال, وفيما يلي نصها..

بودعك وبودع الدنيا معك

جرحتني قتلتني

غفرت لك قسوتك

بودعك من غير سلام

ولا ملام ولا كلمة مني تجرحك

أنا.. أنا.. أنا أجرحك

بسم الآلام ارحل قوام

حبي الكبير ح يحرسك في سكتك

بودعك ودع مُحباً ودعك قبل الأوان

بودعك كلمني مشتاق أسمعك من زمان

بودعك بشوق ل لمسة من يدك لمسة وداع

ما أبخلك

بكرهك لا، بعشقك بعشقك بعشقك

يا عمري راح وجه الرياح

يا قلب دافي بعشرتك أنا رحلتك

أنا.. أنا.. أنا رحلتك أنا أنا أنا

رحلتك

وأنا الزمان رغم الجراح حبى الكبير ح يحرسك

بسكتك

الله.. الله.. الله معك..

كتبت لك غنوه لك تفكرك بناري لك

كتبتلك زي الليلة دى فى يوم ميلاد

غنوة لك تفكرك بموعدك

وأستناك أنا والليالى وأستناك بشوق

ولهفة لصوت خطاك

أستناك بخوف يساوي فرحة لقاك

ويا ريتك جيت يا ريت

ويا ريتك غلطت ليلتها وجيت

أتاريك نسيت والكل أفتكره وأنت نسيت

كتبتلك زي الليلة دى في يوم ميلادى

غنوة لك تفكرك بموعدك

أسمعك غنوتك

سنة حلوة يا سعيد ودموعى فى

العيد وأنا عمري ما نسيت لك في الغربة عيد

عجبتك قسوتك

وبودعك بصمت مُر أنا ضيف ومَر

عطشان سقيته محبتك ما أكرهك

بودعك أنا اسمى صبر أنا رهن أمر ..

أنا حب سهران يحرسك بسكتك

تصدق بالله قول:

لا إله إلا الله

اليوم ده بكل أسى يناجيك وبت تمناه

يرضيك كده منك لله

تصدق بالله

الجرح إلى ح أعيش وإياه

بعد فراقك صعب أنساه والأصعب إني

ألقى دواه

عجبك كده منك الله

أنا مسامحاك أيو مسامحاك

يا أغلى ظالم أنا مسامحاك

أنا مسامحاك والله مسامحاك ومهما يجري

أنا كلي فداك

والله مسامحاك ايواه مسامحاك وأنا وإلي

باقي من عمري معاك

بودعك يا جرحي لم يا اترك ألم

يا شوق لروحي لرؤيتك

بوعدك وفي قلبي حب لو تقسم ح يكفي

لك في رحلتك وسكتك

الله… الله… معك