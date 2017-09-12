كليشدار أوغلو يتوقع محاكمة أردوغان جراء علاقاته بالتنظيمات الإرهابية في سورية

اعلن كمال كليتشدار أوغلو, رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أن القضاء العالمي سيلاحق رئيس النظام التركي لعلاقته بالتنظيمات الإرهابية في سورية.

وقال كليتشدار أوغلو في كلمة له اليوم خلال افتتاح مركز ثقافي: إن “أردوغان سيكون ملاحقا من القضاء العالمي ليس بسبب فساده, بل لأسباب أخرى ابرزها علاقته بالتنظيمات الإرهابية في سورية”, معتبرا أن هذه العلاقة تشكل خطرا على سمعة وكرامة تركيا وأمنها ومستقبلها.

ونوه أوغلو بنضال كل فئات الشعب التركي الذي أثمر نتائج عظيمة في استفتاء نيسان الماضي الذي أسقط أردوغان, لكن اللجنة العليا للانتخابات تولت حمايته بعدما قامت بتزوير نتائج الاستفتاء لأنها عصابة تتلقى تعليماتها من أردوغان.

يذكر أن النظام التركي قدم كل أشكال الدعم إلى التنظيمات الإرهابية في سورية بمختلف مسمياتها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” محولا أراضي تركيا إلى مقر وممر لتلك التنظيمات, فضلا عن قيامه بشراء النفط السوري المسروق من “داعش” في اوقات سابقة.