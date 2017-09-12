فيفي عبده ترفض مساواتها بدينا ولوسي في مسلسل “البيت الكبير”

أثار امتناع الفنانة المصرية فيفي عبده عن المشاركة في بطولة مسلسل “البيت الكبير” للمخرج محمد النقلي تساؤلات عديدة، لاسيما أنها كانت قد أبدت إعجابها بالدور، بحسب تصريحات منسوبة إليها.

وقال مصدر من داخل اسرة المسلسل، إن فيفي قد اعترضت على مساواة مساحة دورها بأدوار زميلاتها البطلات، وتحديداً لوسي ودينا، حيث طلبت زيادة عدد مشاهدها، وهو ما قوبل بالرفض من المخرج والجهة المنتجة، مما دفعها للاعتذار، حيث تعاقدت جهة الإنتاج مع الفنانة سوسن بدر لتأدية الدور نفسه.

ويشارك في بطولة “البيت الكبير” كل من ريم البارودي وكلوديا حنا وأحمد عبد العزيز ومنذر رياحنة وطارق صبري وكوكبة من النجوم، وهذا المسلسل من تأليف أحمد صبحي.