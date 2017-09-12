الجيش السوري يوشك على ابادة الدواعش في دير الزور

أكد قائد مقر مجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق ألكسندر لابين، أن القوات السورية شارفت على الانتهاء من القضاء على مجموعات تنظيم “داعش الإرهابي”، التي تحاصر الأحياء الجنوبية والشمالية لمدينة دير الزور السورية.

وقال لابين للصحفيين: “تستمر عملية تحرير المدينة في الوقت الحالي، القوات السورية تشارف على القضاء على مجموعة “داعش الإرهابية” التي تحاصر الأحياء الجنوبية والشمالية لدير الزور”.

في هذا السياق، أعلن قائد مقر مجموعة القوات الروسية في سوريا، تصفية أكثر من 450 إرهابياً 5 دبابات و42 سيارة دفع رباعي خلال عملية تحرير دير الزور.

وأعلن أن العسكريين الروس، كانوا قد أوصلوا إلى مدينة دير الزور السورية، التي تم فك الحصار عنها، أكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية.

وقال للصحفيين: ” في أعقاب دخول وحدات الجيش السوري المهاجمة إلى مدينة دير الزور، أرسلت إليها مساعدات إنسانية تحتوي على مواد الغذاء والأدوية، حيث قام موظفو المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة بإيصال أكثر من 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية وغيرها من اللوازم الأولية.

يذكر أن القيادة العامة للجيش السوري أعلنت يوم الثلاثاء 5 أيلول الجاري، عن كسر الحصار الذي يفرضه تنظيم “داعش الإرهابي” على دير الزور للمرة الأولى من 3 سنوات.