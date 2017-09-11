نيويورك تايمز تعتبر الاعلام السعودي كاذباً ومزوراً للوقائع والاحداث

أكدت صحيفة نيويورك تايمز، أن وسائل الاعلام السعودية كاذبة وسخيفة، وتنشر أخبار مزيفة في كثير من الأحيان، مشيرة الى فبركة صحيفة الرياض السعودية لبيانات منسوبة لتنظيم داعش الارهابي.

وبحسب نيويورك تايمز فان الصحيفة السعودية نشرت مساء امس الاول بيانا قيل إنه لتنظيم داعش يتضامن مع قطر في الأزمة مع الرياض ، قبل أن تنساق وراءها صحف وقنوات إخبارية سعودية على رأسها قناة “الإخبارية”.

وتُظهر المقارنة بين البيان وبيانات أخرى للتنظيم فروقا كبيرة من الناحيتين الفنية والتحريرية للبيان ما يؤكد عدم صحته، وتلفيقه بغرض الاستدلال على علاقة وهمية بين دولة قطر وتنظيم داعش الارهابي.

وشملت الفوارق بين البيان المزعوم وبيانات أخرى لتنظيم الدولة- فروقا في الخط المستخدم في العنوان ومتن البيان، بالإضافة إلى غياب البيان عن ملخص أخبار التنظيم في ذلك اليوم، كما أن تنظيم داعش بلغة الإعلام السعودي تخلى منذ أواسط 2014 عن مصطلح دولة الإسلام في العراق والشام، إذ تحول التنظيم من وجهة نظره إلى دولة الخلافة الإسلامية، خلافة تكفر بكل الحدود بين الدول الإسلامية وتكفر زعماءها، لكنها ترى في قطر شقيقة لها.

وكانت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اعتبرت في تقرير سابق أن وسائل الاعلام السعودية وعلى رأسها قناة العربية السعودية، سخيفة وتتعمد نشر الأخبار الكاذبة والمضللة.